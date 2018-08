Il comandante della Legione Puglia dei carabinieri a Latiano su invito dell’Isola che non c’è

Accogliendo l’invito dell’Associazione culturale “L’Isola che non c’è”, il generale di brigata della Regione Puglia, Giovanni Cataldo (che dal mese prossimo assumerà il comando della Legione Sicilia) martedì prossimo 28 agosto sarà a Latiano in visita alla locale stazione. Con l’occasione il generale visiterà l’immobile (messo a disposizione dal Comune) nel quale nei prossimi mesi avverrà il trasferimento del Comando della locale stazione dopo che da anni l’attuale immobile di proprietà della Provincia risultava inadeguata per l’attività che i militari svolgono sul territorio con grande impegno e notevoli risultati, così come dimostrano anche le statistiche.

“Siano molto onorati – spiega il presidente dell’Associazione, prof. Tiziano Fattizzo – del fatto che il generale Cataldo ha accolto immediatamente il nostro invito a venire a Latiano. Anche alla luce dell’impegno profuso in questi ultimi mesi dall’Arma che nonostante le difficoltà ha saputo dare riscontro alle richieste dei cittadini e dell’Associazione ad aumentare il numero delle unità in servizio nella Stazione di Latiano da tempo sotto organico”.

Una città questa che ospita un numero considerevole (forse il più alto della Puglia in rapporto al numero di abitanti) di cooperative sociali.

Nel corso della visita l’Associazione consegnerà al generale Cataldo una targa in segno di stima e riconoscenza.

Ultima modifica: 26 agosto 2018