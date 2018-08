Le Radici del Sud con i ritmi di Ostuni, a Matera, per il Ragnatela Folk Fest

Continua l’estate delle Radici del Sud, tra la Puglia e la Basilicata. Dopo il grande successo della prima tappa di Ostuni del Pizzica in Tour, Festival di Pizzica e Taranta, il gruppo di musica popolare “Le Radici del sud” è pronto a far ballare anche Piazza Plebiscito a Ceglie Messapica, lunedì 13 Agosto con la seconda tappa del Pizzica in Tour. Ma prima, domenica 12 Agosto, un altro appuntamento importante. Il gruppo sarà a Matera per partecipare alla kermesse di pizzica “Ragnatela Folk Fest”.

Grande entusiasmo – spiega il presidente Piero Albanese – siamo un gruppo che ama divertirsi e sopratutto far divertire. Portare Ostuni, anche a Matera, capitale della Cultura 2019, per noi è motivo di vanto ed orgoglio.

Ultima modifica: 11 agosto 2018