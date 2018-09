Contromano sulla Statale 7, intercettati dai vigili urbani

Contromano sulla statale 7, all’altezza dell’uscita del centro commerciale Auchan, in direzione Taranto, è stata fermata una Hyundai dai vigili urbani che hanno scongiurato l’eventualità che avvenisse un incidente stradale.

Protagonista una coppia di 70enni, che alla polizia locale è apparsa molto spaventata e in evidente stato confusionale.

E’ accaduto intorno alle 11 di questa mattina: un’auto della polizia locale raggiungeva il punto dell’autovelox quando ha notato la coppia dei 70enni in contromano, alla guida di una Hyundai. I vigili urbani hanno lampeggiato e sono subito intervenuti riuscendo a fermare il veicolo.

Fabiana Agnello

Ultima modifica: 24 settembre 2018