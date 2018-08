Mesagne, amare la propria città: cercansi volontari per ripulirla

A Mesagne, venerdì 31 agosto, dalle ore 17, in via Damiano Chiesa (di fronte allo spiazzo del Commerciale), ripartirà l’iniziativa “Un sacco di gente con un sacco”, promossa da un gruppo di amici stanco di vedere ai bordi delle strade accumuli di vario genere di spazzatura.

“Un sacco di gente con un sacco” è un’idea di Mario Badino che, originario della Valle D’Aosta e trasferitosi a Mesagne da cinque anni per amore e per lavoro, ha coinvolto un gruppo di amici in azioni collettive periodiche per ripristinare la bellezza originaria di una piazza, di una strada o di una pineta.

Il primo evento pubblico si è svolto l’11 ottobre 2017: alcuni volontari, tra cui il Primo Cittadino, si sono occupati di piccole opere di riqualificazione urbana nella pineta adiacente il cimitero.

E, riscuotendo successo, si è passati a prendersi cura “insieme” dello Snoopy Park, della pineta accanto alla chiesa della Madonna di Fatima ai Grutti, e a quella davanti allo stadio comunale della Tagliata.

Questi piccoli gesti simbolici vogliono, soprattutto, essere una testimonianza nei confronti delle nuove generazioni che dovrebbero trasformarsi in un dovere e in un impegno quotidiano da parte di tutti di cittadini: migliorare il decoro e la bellezza di Mesagne è anche un modo per ribellarsi all’inquinamento e agli abusi sul territorio.

Perchè in tutti i cittadini esiste il desiderio di vivere in città più pulite e vivibili.

Tutti i mesagnesi -grandi e piccoli- sono, quindi, invitati a dedicare un paio d’ore del proprio tempo libero per ripulire la città, rendendola più accogliente: basta presentarsi in scarpe da ginnastica, con guanti e sacchi in Via Damiano Chiesa alle ore 17.00 di domani.

Fabiana Agnello

Ultima modifica: 30 agosto 2018