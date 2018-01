Truffa on line, tre persone denunciate dai carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Villa Castelli, al termine di attività di indagine scaturita dalla querela presentata da un operaio 37enne del luogo, hanno deferito in stato di libertà, per truffa, B.O., classe 1955 residente a Bagnolo Mella (BG) e domiciliato a Giugliano di Roma, B.L., classe 1986 residente a Giugliano di Roma e C.B., classe 1942 residente a Castelli Calepio (BG).

L’attività investigativa ha permesso accertare che i tre tramite un annuncio di vendita di un’autovettura, sul sito internet “autoscout24”, hanno ricevuto un versamento di 150 euro dal querelante, come acconto per l’acquisto di un veicolo, ma non hanno mai perfezionato la vendita.

Ultima modifica: 13 gennaio 2018