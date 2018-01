Usava le palle da biliardo come arma: denunciato 25enne

Un 25enne di San Donaci, in provincia di Brindisi, è stato ferito in un locale pubblico da un minorenne che ha utilizzato come “arma” delle palle da biliardo. La vittima, residente a San Pancrazio Salentino, ha presentato querela ai carabinieri. I medici dell’ospedale dove è stato portato hanno assegnato al 25enne una prognosi di 25 giorni. Il minorenne (appena 17 anni) è stato denunciato a piede libero per lesioni personali. Ancora non chiari i motivi del ferimento.

Ultima modifica: 9 gennaio 2018