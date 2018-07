E’ partito sabato da Ostuni il fortunato festival di Pizzica e Taranta – “Pizzica in Tour” prodotto dall’Associazione Culturale “Le Radici del Sud” in co-organizzazione con Studio 100 TV, Ostuni Notizie, Il7 Magazine.

La kermesse di musica popolare ideata e condotta da Michele Conenna insieme a Nicla Pastore è partita dalla Città Bianca dalla Villa Comunale. Uno spettacolo unico, suggestivo, ricco di emozioni, colpi di scena, ritmo e coinvolgimento. La manifestazione ha avuto l’obiettivo di unire cultura, tradizione e divertimento. Il tutto ha avuto inizio alle ore 19,30 con una sfilata tra le vie del Centro Storico. Presenti al corteo il gruppo “Radici del Sud” con il complesso musicale, il corpo di ballo degli adulti e bambini, Stelle Speciali, Terronia Bella e Sbandieratori “Carvinati”. Inoltre, la sfilata è stata accompagnata da cavalli e carretti d’epoca.

Il grande show è stato anticipato dai comici Giulio e Gerry che hanno animato e scaldato la Villa Comunale. Un inizio forte, suggestivo affidato alla voce di Lucrezia Pacifico e all’esibizione di ballo della scuola Cayo Largo. Subito dopo una sigla con connotati salentini ma anche cenni all’afro e alla danza moderna. La scenografia è stata affidata a Marilena Martina. Il primo gruppo a salire sul palco è stato quello de “Le radici del Sud”, poi Terronia Bella con il loro pezzo inedito “Pizzica Selvaggia. A seguire il gruppo “Nui Nisciunu” e in chiusura il grande Tommy Miglietta e la sua Band Kunteo. Una folla di gente proveniente da ogni parte della Puglia e non solo, ha invaso la Villa comunale. L’evento si è caratterizzato come punta del folklore dell’estate Ostunese. La seconda tappa del “Pizzica in Tour” sarà il 13 Agosto in Piazza Plebiscito a Ceglie Messapica.

L’evento di Ostuni, ricordiamo sarà trasmesso in Tv su Studio 100 tv, domenica 29 Luglio, alle ore 21.30 su Studio 100 tv – La serata del 13 Agosto a Ceglie Messapica avrà inizio alle ore 21.30. L’evento è patrocinato dal Comune di Ostuni, Assessorato al Turismo e Regione Puglia.

La seconda tappa a Ceglie Messapica sarà trasmessa in diretta su Ceglie Notizie, oltre che in replica su Studio 100 TV.

