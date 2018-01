Basket under 15, alle pugliesi il Campania Felix: c’è anche una brindisina

E’ la Puglia ad inaugurare l’albo d’oro ‘rosa’ del Campania Felix, torneo di basket giovanile svoltosi nel Napoletano e riservato alle selezioni regionali U14 maschile e U15 femminile. Le ragazze allenate da coach Lorenzo Leopizzi hanno superato nell’ordine Marche (55-33), Abruzzo (71-32) e Campania (60-53), ottenendo così il primo posto nella manifestazione. Tra loro la brindisina Sara De Caroli di Volorosa Brindisi. Stesse avversarie per i ragazzi guidati da Piero Di Matteo, che hanno però chiuso in quarta posizione il torneo vinto dalla Campania.

Ancora una coppa per la rappresentativa femminile di Puglia, che a Cercola ha bissato il successo conseguito al Gran Galà dell’Umbria: “Abbiamo disputato un grande torneo – osserva Leopizzi – Rispetto alla precedente uscita, siamo stati ancora più convincenti come squadra, ricorrendo a tutte le rotazioni possibili. Complimenti a queste dodici splendide ragazze, che si sono sempre aiutate l’un l’altra”. Davvero una bella soddisfazione per le giocatrici Sara De Caroli di VoloRosa Brindisi, Viviana Coppolecchia, Marta Difino, Chiara Mastrototaro e Milena Pietrarossa di Pink Bari, Sarah Edjekpan di De Florio Taranto, Sara Chirizzi e Anita Pagliula di La Scuola di Basket Lecce, Federica Popio di Fenice Foggia, Vittoria Renna di New Basket 99 Lecce, Chiara Spagnolo di Nuova Pallacanestro Monteroni e Stefania Susca de I Delfini Monopoli, oltre che per i componenti dello staff al seguito, il dirigente responsabile Irene Cimino, l’assistente allenatore Claudio Centrone e l’osteopata Marilena Di Vittorio.

Ancora a caccia della quadratura del cerchio la selezione maschile, sconfitta all’esordio dalle Marche (40-78), e quindi anche da Campania (43-69) ed Abruzzo (53-83), nella gare disputate a Casalnuovo di Napoli. “I ragazzi non devono perdere fiducia nei propri mezzi – è il monito di coach Di Matteo – Per giocare in rappresentativa serve un atteggiamento diverso, che abbiamo dimostrato solo a tratti. Ora occorre energia per costruire qualcosa di più solido”. In ogni caso, una utile esperienza per i giocatori alternatisi nella tre giorni campana: Ignazio Battista, Gaetano Mirabile e Marco Maliardi di Virtus Taranto, Silvio Caniglia di Molfetta Ballers, Mario De Donno di New Basket 99 Lecce, Benedetto Epifani di New Basket Brindisi, Simone Iunco e Tommaso Morena di Aurora Brindisi, Patrick Leone e Tomas Palazzo di Basket Francavilla, Marco Mandrillo di Action Now! Monopoli, coadiuvati dal dirigente Francesco Damiani, dall’assistente allenatore Alessandro De Florio e dalla preparatrice fisica Alessia Dioguardi.

E ora, altri due mesi e mezzo di allenamento per tutti, in vista della partecipazione al Trofeo delle Regioni.

Ultima modifica: 7 gennaio 2018