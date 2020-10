L’ordinanza di Emiliano: scuole chiuse dal 30 ottobre al 24 novembre

Le scuole dell’obbligo pugliesi resteranno chiuse alla didattica in presenza dal 30 ottobre fino al 24 novembre. È il termine stabilito dall’ordinanza firmata in serata dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. «Le istituzione scolastiche di ogni ordine e grado – si legge ancora nell’ordinanza – devono comunicare, ogni lunedì della settimana, all’Ufficio Scolastico Regionale e al Dipartimento della Salute, il numero degli studenti e il numero del personale scolastico positivi o in quarantena, nonché tutti i provvedimenti di sospensione dell’attività didattica adottati a causa dell’emergenza Covid».