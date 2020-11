Speciale Covid, 7 novembre: le notizie, i personaggi e le storie della giornata

Sale leggermente la curva del contagio in Puglia, 91 positivi e un decesso in provincia di Brindisi.

Si parla del dormitorio di via Provinciale San Vito che, secondo il consigliere regionale Fabiano Amati, è una bomba a orologeria per il rischio Covid.

E interviene la psicologa Maria Rita Greco per qualche consiglio su come affrontare emotivamente questa nuova fase di chiusura.