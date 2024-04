Ceglie Messapica: sopralluogo di routine della Polizia Provinciale nel Bosco delle Montecchie

Nell’ambito degli abituali controlli per la tutela del patrimonio della Provincia di Brindisi, oggi si è svolto un sopralluogo degli agenti della Polizia Provinciale, coordinati dal Comandante Cosimo D’Angelo, nel Bosco delle Montecchie, costituito da differenti habitat per composizione e struttura, situato nell’agro del Comune di Ceglie Messapica (BR), di proprietà dell’ente provinciale.

Nell’area centrale del complesso boschivo è presente un nucleo con una struttura a ceduo, costituito prevalentemente da lecci. Le piante raggiungono un’altezza di 7-8 metri, con polloni da un diametro che va dagli 8 ai 12 cm.

Le aree più esterne, caratterizzate dalla presenza di olivi secolari, sono state oggetto di nuovi innesti con lecci, roverelle, vallonee (quercus macrolepisis) disposti a sesti regolari.

All’interno del bosco è presente un albero di roverella che presenta una circonferenza di 4,80 m ed un’altezza di circa 20 metri con un’età superiore ai 500 anni: la Regione Puglia ne ha riconosciuto la monumentalità ai sensi della Legge Regionale n. 14 del 2007.

“È compito di tutte le Istituzioni civili fare del proprio meglio per tutelare polmoni naturalistici come il Bosco delle Montecchie – ha commentato il presidente della Provincia di Brindisi Toni Matarrelli – e continueremo a lavorare per proteggere luoghi preziosi come questo”.