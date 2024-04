Francavilla Fontana alla Fiera del Cicloturismo di Bologna per promuovere campagna, cucina e tradizioni

Il Comune di Francavilla Fontana ha partecipato nella giornata di ieri, 6 aprile, alla Fiera del Cicloturismo di Bologna, nello stand dei 12 Comuni che rappresentano Regione Puglia. Trattasi di uno spazio per tour operator specializzati, per strutture ricettive bike friendly, per produttori e brand internazionali, con tanti talk che raccontano viaggi e destinazioni italiane e straniere, approcci e modalità diverse di muoversi su due ruote.

Tra le mete presenti a questo appuntamento figurano località che si trovano in Spagna, Turchia, Portogallo, Fiandre, Croazia, Belgio, Giordania, in Sicilia, Veneto, Toscana.

Francavilla ha partecipato mostrando un video di Vincenzo Intermite che ritrae le Specchie rinvenute nell’agro comunale, manufatti di origine messapica di forma circolare che con ogni probabilità avevano una funzione difensiva.

“Siamo in Fiera per promuovere la Città che amiamo, per invitare tutti a venire qui per conoscere la campagna, la nostra cucina, le nostre tradizioni”, ha dichiarato il sindaco Antonello Denuzzo.

A rappresentare Francavilla c’era Sergio Tatarano, assessore con delega a Mobilità Sostenibile, Polizia Locale, Trasparenza, Diritti Civili, Partecipazione, Spazio pubblico e Pari Opportunità, che ha scritto sul proprio profilo Facebook: “Francavilla Fontana è orgogliosamente presente insieme ad un piccolo numero di Comuni pugliesi. Abbiamo fatto conoscere “la via delle specchie”, condivisa con Ceglie Messapica e Villa Castelli, con cui abbiamo sottoscritto un protocollo su un’idea di turismo lento e non invasivo. “Ogni petra aza parete”, recita un meraviglioso e pragmatico detto nostrano: sta a significare che gli obiettivi che ci poniamo sono il frutto di sacrificio, pazienza e piccoli passi, come quello che ancora oggi abbiamo compiuto depositando l’ennesimo mattone come per costruire una specchia imponente o uno degli indistruttibili muretti a secco, patrimonio dell’umanità”.

Marina Poci

