Mesagne, a Santo Stefano arrivano gli zampognari: festival nel Centro storico

Nel segno del programma promosso dall’Amministrazione comunale, “Mesagne 2019, il sogno del Natale”, la magia delle feste continua con uno dei simboli della tradizione: il 26 dicembre, a partire dalle ore 18, nel Centro storico si svolgerà il festival delle zampogne, un viaggio attraverso le più evocative melodie a tema. Per la prima volta in città, in postazione fissa ed itinerante, si esibiranno gruppi di zampogne, ciaramelle, flauti ed organetti provenienti da Puglia, Campania, Basilicata e Molise. L’evento è organizzato dall’associazione culturale “Happy” col patrocinio del Comune di Mesagne. La musica farà da cornice al percorso dei presepi tra via Santacesaria, via Martiri della Libertà, via Profilo, via Geofilo e percorrerà piazze e strade dell’antico borgo.