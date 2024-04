Progetto Eletnico: Ostuni primo Comune in Puglia a portare la Pet Therapy nelle scuole

Ostuni è il primo Comune in Puglia ad attivare il progetto di Pet Therapy nelle scuole: consiste in incontri di sensibilizzazione e informazione sugli animali con particolare attenzione ai cani, per insegnare ai più piccoli il rispetto verso le altre specie e garantire loro un futuro consapevole.

Il progetto nazionale “Eletnico” nasce in collaborazione tra il Comune di Ostuni, l’assessorato alla Tutela degli Animali e l’assessorato ai Servizi Educativi e l’Associazione di promozione sociale composta da educatori cinofili “Doctor Dog Pet Therapy & Pet Education”.

Avviato per questo primo anno con le classi terze e quarte della Scuola Primaria Giovanni XXIII, unisce l’educazione cinofila all’educazione civica per promuovere la corretta relazione tra bambini e animali.

Senza Colonne è su Whatsapp. E’ sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati

Ed è anche su Telegram: per iscriverti al nostro canale clicca qui