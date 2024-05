Puglia: gratis anche per il 2024 il farmaco salvavita per il diabete Baqsimi

Baqsimi, il farmaco salvavita per il trattamento dell’ipoglicemia severa negli adulti, negli adolescenti e nei bambini di età uguale o superiore a 4 anni affetti da diabete mellito sarà gratuito anche per il 2024: lo ha garantito la Regione Puglia, che ha stanziato 150 mila euro per ridurre i costi a carico delle famiglie intenzionate ad evitare il pericolo da somministrazione intramuscolo dei farmaci alternativi.

L’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) con determinazione del 10 ottobre 2023 (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 23 ottobre) ha disposto il ritorno del farmaco Baqsimi (glucagone in versione spray nasale) in classe C, ossia a pagamento, dopo che negli ultimi 2 anni era posizionato in fascia A (rimborsabile): per questo motivo le regioni hanno dovuto prendere autonomamente la decisione di renderlo rimborsabile. Le prime a farlo sono state Toscana ed Emilia Romagna, mentre ieri, 30 aprile, è arrivato il provvedimento pugliese.

L’utilizzo del medicinale attraverso la formula spray, alternativa all’inoculazione, consente infatti al paziente affetto da gravi forme di diabete una maggiore tempestività nell’utilizzo del farmaco, senza ricorrere all’intervento del personale infermieristico: oltre a un miglioramento del suo stile di vita, anche una maggiore serenità nell’accesso e nella frequenza di presidi sociali o di istruzione nei quali non è contemplata la presenza di infermieri. Il finanziamento viene erogato a tutte le Asl e la modalità di accesso al beneficio è esclusivamente quella del rimborso, da parte delle Asl, della spesa sostenuta dal richiedente.

