Banditi armati all’Eurospin, una donna si sente male

Una rapina è stata compiuta poco prima delle 20 di sabato sera presso il supermercato Eurospin, nell’area commerciale Brin Park. Due banditi armati di passamontagna, uno dei quali probabilmente armato di fucile a canne mozze, hanno fatto irruzione nel supermercato spianando le armi. Mentre uno dei due restava all’ingresso, l’altro ha svuotato in pochi secondi le tre casse aperte. I due sono poi fuggiti a piedi in direzione Sant’Elia.

Un’anziana cliente ha avuto un malore ed è stata accompagnata in ospedale in ambulanza. Sotto choc le tre cassiere. Sul posto alcuni equipaggi della polizia, giunti pochi attimi dopo che i banditi fuggissero. Acquisite le immagini della videosorveglianza.