C19, sabato 5 dicembre: il contagio in Puglia sale al 18,6%, 28 i morti. Nel Brindisino 182 casi

Oggi sabato 5 dicembre 2020 in Puglia, sono stati registrati 10.119 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 1.884 casi positivi: 629 in provincia di Bari, 182 in provincia di Brindisi, 230 nella provincia Bat, 444 in provincia di Foggia, 139 in provincia di Lecce, 255 in provincia di Taranto, 5 casi di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 28 decessi: 6 in provincia di Bari, 10 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 8 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione.

Questo l’aggiornamento dei ricoveri nel Brindisino: nell’Ospedale di Ostuni sono ricoverati 16 pazienti in Medicina interna e 13 in Pneumologia. Al Perrino, invece, ci sono 16 pazienti in Malattie infettive, 19 in Pneumologia, 16 in Medicina interna, 7 in Rianimazione.

I Post Covid ospitano 12 pazienti a Mesagne, 10 a Ceglie Messapica, 8 a Cisternino.