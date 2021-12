Covid, i centri vaccinali attivi dal 6 al 12 dicembre

Proseguono gli open day destinati a operatori scolastici, forze dell’ordine, protezione civile e volontari nei comuni di Brindisi, Fasano e Oria per la somministrazione della terza dose di vaccino anti Covid. Nei centri Asl sono state programmate sedute riservate a cura dei medici di famiglia. Avviate anche le vaccinazioni nelle farmacie con elenco disponibile sul sito dell’Ordine.

Nei centri si può accedere senza prenotazione a fine giornata fino a smaltimento delle dosi, tranne che nelle sedi in cui è riportato “seduta riservata”. Si tratta di aperture dedicate per alcune specifiche categorie di utenti.

Considerata l’apertura alla popolazione inferiore ai 40 anni, è consigliabile prenotare per essere sicuri di giorno e orario rivolgendosi agli sportelli Cup Asl, farmacie, call center 800888388 o 080 9181603 da cellulare, portale della Salute dal menù “Servizi online” o sul sito regionale “La Puglia ti vaccina”.

La terza dose può essere effettuata dopo 5 mesi dalla precedente. I minori devono essere accompagnati da entrambi i genitori. In caso di assenza di uno dei due occorre la delega con documento di identità del genitore assente.

In allegato l’elenco dei centri aggiornato con giorni e orari di apertura dal 6 al 12 dicembre 2021.

Alla programmazione settimanale si aggiunge, sabato 11 dicembre, un open day con autoemoteca organizzato a Ostuni, nei pressi della biblioteca comunale dalle 17 alle 21, in occasione di un convegno scientifico dal titolo “L’impatto del Covid nelle patologie oncologiche e cardiache”. I partecipanti possono aderire senza prenotazione per effettuare la terza dose di vaccino.