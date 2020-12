Il Comune di Mesagne cerca avvocati: un elenco per gli incarichi legali

Con determina dello scorso 12 dicembre a Measgne è stato approvato l’avviso per l’istituzione della short list dalla quale l’Ente potrà attingere per l’affidamento di incarichi legali.

Tenuto conto della prossimità di collocamento a riposo della responsabile dell’ufficio di avvocatura civica, il Comune potrà avvalersi di professionisti esterni, secondo le direttive previste dalla normativa in materia nonché dalle linee guida Anac. L’elenco sarà articolato nelle sezioni: contenzioso amministrativo, diritto civile, diritto del lavoro, diritto tributario, diritto penale comprensivo della costituzione di parte civile per conto dell’Ente.

I professionisti interessati dovranno presentare istanza utilizzando il modello disponibile sul sito del Comune di Mesagne all’indirizzo www.comune.mesagne.br.it, nell’apposito link della sezione “Avviso pubblico – Formazione short list avvocati”.