Intossicazione alimentare per studenti e professori siciliani in gita tra Fasano e Alberobello

Nausea, vomito e crampi addominali: questi i sintomi che circa settanta siciliani, tra studenti e docenti, di un istituto tecnico industriale di Milazzo (in provincia di Messina) hanno accusato mentre si trovavano in gita scolastica in Puglia, ospiti di una struttura sita tra Fasano e Alberobello.

Alcuni di loro hanno avuto bisogno dell’intervento del 118, per altri è stato necessario il ricovero in Pronto Soccorso per essere sottoposti a flebo disintossicanti.

All’origine dei disturbi vi sarebbe il pollo che è stato servito durante uno dei pasti.

La scuola ha provveduto a informare dell’accaduto le forze dell’ordine e il gruppo del Nas dei Carabinieri sta compiendo verifiche nella struttura ospitante.

Non è ancora stato deciso l’eventuale rientro, anche per consentire il miglioramento delle condizioni di salute per affrontare il viaggio.

