Lopalco: “Puglia arancione sulla base di un algoritmo con 21 indicatori”

«Il ministero non ha fatto altro che affermare il principio secondo il quale la decisione viene affidata ad un algoritmo preciso e complesso, composto da 21 indicatori. La Puglia, in base ai dati, è oggettivamente arancione. Quello che avevamo chiesto noi era di valutare un pò più nel dettaglio il dato provinciale, perché sul territorio regionale abbiamo zone che sono più fredde e zone più calde. Principio che non è stato accettato, ne prendiamo atto. Il nostro appello ai cittadini è quello di evitare di uscire, di fare shopping e farlo solo per il tempo necessario e per motivi che non siano rinviabili». Lo ha detto l’assessore alla Sanità della Regione Puglia, Pierluigi Lopalco, intervistato da RadioNorba. All’assessore è stato chiesto come giudichi il rinnovo dell’ordinanza firmata dal ministro Speranza che proroga fino al 3 dicembre i colorì di alcune Regioni tra cui quello della Puglia che resta così arancione. Il governatore pugliese, invece, aveva chiesto che diventassero rosse le province dei Foggia e Barletta-Andria-Trani.