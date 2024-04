Mesagne: cortocircuito da friggitrice ad aria, fiamme in appartamento

Un incendio si è sviluppato nel pomeriggio di oggi, 11 aprile, in un appartamento di via Asiago, Mesagne: stando a quanto comunicato dai Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Brindisi, intervenuti con un’autopompa, un’autobotte e un’autoscala, sarebbe partito a causa del cattivo funzionamento di una friggitrice ad aria. Lo stabile è stato evacuato sino al termine delle operazioni di spegnimento, dopodiché tutti gli inquilini hanno fatto rientro nei propri appartamenti, mentre è tuttora inagibile l’abitazione in cui sono divampate le fiamme. La proprietaria avrebbe riportato una leggera ustione a un piede, ma le sue condizioni non sono gravi. Sul posto anche la Polizia Locale di Mesagne.

