Mesagne: Patto di Fratellanza con Greccio, borgo in cui San Francesco inventò il presepe

Unite in nome dell’arte presepiale: firmato ieri il “Patto di Fratellanza” tra la città messapica e Greccio, il borgo medievale in provincia di Rieti in cui San Francesco d’Assisi allestì il primo presepe, una fedele ricostruzione del contesto di nascita di Gesù Cristo ispirata ai suoi viaggi in Palestina.

Il Patto è stato firmato proprio a Greccio ieri mattina, 7 novembre, dai due primi cittadini. In rappresentanza dell’amministrazione comunale di Mesagne, ad accompagnare il sindaco Toni Matarrelli c’erano il consigliere Regionale Mauro Vizzino, il direttore artistico Maurizio Piro e il consigliere comunale Vincenzo Sicilia. Matarrelli ha parlato di Mesagne come “città di lunga tradizionale presepiale, che si rinnova con le straordinarie creazioni artistiche dell’associazione Il Borgo dei Presepi”, precisando che il Patto unisce le due comunità come “sorelle nel segno della natività” e “legate dai valori comuni espressi nel presepe, per la difesa e la costruzione della pace”. Ha inoltre aggiunto che il documento sottoscritto costituisce il presupposto per favorire scambi di natura culturale e turistica, fondandosi su sentimenti di amicizia, apprezzamento e sostegno reciproco.