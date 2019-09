Meteo: bel tempo e temperature estive fino a metà settimana

L’alta pressione posizionata su gran parte dell’Europa centro-occidentale ci sta regalando bel tempo e temperature estive su tutta la nostra penisola.

La puglia risente di correnti settentrionali che non faranno alzare troppo le temperature massime.

Per la giornata di domani è previsto bel tempo, venti settentrionali moderati specie sul Brindisino in diminuzione dal pomeriggio. Temperature massime non oltre i 29°C.

Per i primi due giorni della prossima settimana continuerà a persistere il bel tempo, i venti saranno deboli o assenti. Le temperature massime nelle zone interne salentine toccheranno i 30°C.

Le temperature minime saranno un po’ meno estive e si attesteranno intorno ai 20°C.

Da metà settimana poi è atteso un ritorno delle temperature su valori autunnali tipici del periodo.