Ora arrivano anche i profumi con false griffe: maxi sequestro nel porto di Brindisi

Non solo abbigliamento e scarpe ma ora anche profumi: maxi sequestro nel porto di Brindisi operato dai funzionati dell’Agenzia delle Dogane e da militari della guardia di finanza: poco meno di 5.000 confezioni di profumi contraffatti di famosissime

case di moda sono stati rinvenuti all’interno di un autoarticolato proveniente dalla Bulgaria, appena sbarcato dalla Grecia sulla banchina di Costa Morena.

I profumi erano confezionati in maniera identica a quella delle marche più famose: Armani, Dior, D&G, Gucci, Louis Vuitton, Yves Saint Laurent, Valentino,

Versace. Ma il prodotto ovviamente non era originale e probabilmente anche dannoso per la salute.

Nella stessa giornata, su un altro autoarticolato, i agenti della dogana e finanzieri hanno individuato altre 2.700 confezioni di profumi, sempre con false griffe e oltre 1.200 paia di calzature riproducenti illegittimamente modelli registrati Fila,

Armani, D&G, Nike, Louis Vuitton, Versace, Valentino e di altre fanose griffe.

In entrambe le operazioni i consulenti tecnici delle case di moda hanno confermato la

contraffazione dei prodotti, pertanto i carichi sono stati sottoposti a sequestro penale per introduzione nello Stato e commercio di beni con segni falsi/contraffatti con deferimento all’Autorità Giudiziaria di Brindisi dei destinatari delle merci illecite e dei conducenti dei due mezzi.