Otranto, perde il controllo della bici e si schianta contro un bus: morta turista norvegese

Una cittadina norvegese di 62 anni, in vacanza in Salento, è morta nel primo pomeriggio di oggi, 10 ottobre, dopo essersi scontrata con un bus che trasportava una comitiva di turisti provenienti dalla Francia: per cause ancora in corso di accertamento, la donna – che stava rientrando con altri ciclisti a Otranto dopo una gita nella vicina località Le Orte – ha perso il controllo della bicicletta su un tratto in discesa verso il porto e ha invaso la corsia di marcia opposta, impattando violentemente contro il pullman, che l’ha schiacciata. Nonostante indossasse il caschetto di protezione, la signora ha riportato un trauma cranico che non le ha lasciato scampo: vani si sono rivelati i tentativi di rianimazione del personale del 118.

Sul posto, per i rilievi del caso, sono giunti i Carabinieri e gli agenti della Polizia Locale. Stando alle prime informazioni trapelate, il conducente del bus sarebbe stato sottoposto ai test per verificare che non fosse sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o di alcolici.

Marina Poci

