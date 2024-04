Precipita dal balcone mentre lavora: morto operaio edile a Castellana Grotte

Un operaio edile di 62 anni, Giuseppe Vispo Coletta, ha perso la vita nella mattinata di oggi, 5 aprile, mentre stava eseguendo dei lavori di ristrutturazione su di un balcone in uno stabile sito nel centro storico di Castellana Grotte: per cause non ancora chiarite, ha perso l’equilibrio ed è precipitato.

Una volta giunti, i sanitari del 118, provenienti dall’ospedale Santa Maria di Putignano, hanno potuto soltanto constatare il decesso dell’uomo.

Sul posto si sono portati i Carabinieri di Monopoli e i funzionari dello SPESAL (Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro), al fine di determinare la dinamica del sinistro ed accertare le eventuali responsabilità.

