Abusi e violenze in comunità per minori: aperta inchiesta dalla Procura di Lecce

La PM della Procura della Repubblica di Lecce Rosaria Petrolo ha aperto un’inchiesta per indagare su presunti abusi e violenze subiti da due adolescenti da parte di alcuni operatori della comunità di accoglienza per minori in cui sono ospitati.

Uno dei denuncianti, originario della provincia di Matera, è già stato ascoltato dal Giudice per le indagini preliminari Marcello Rizzo in incidente probatorio e avrebbe confermato quanto già dichiarato in querela, mostrando anche alcune fotografie che attesterebbero le ferite riportate nel corso di un episodio in cui sarebbe stato afferrato per il collo e schiacciato sul pavimento tanto da avere difficoltà a respirare. Il ragazzo ha riferito anche di episodi che riguarderebbero altri minori, picchiati con calci e pugni e poi rinchiusi a chiave in una stanza. Sembra che in qualche caso soltanto l’intervento delle forze dell’ordine abbia messo fine agli abusi. Al momento il minore è uscito dalla struttura, facendo rientro in famiglia. Spetterà ora agli inquirenti, con la collaborazione del perito nominato dal magistrato, vagliare l’attendibilità delle dichiarazioni rese.

Marina Poci