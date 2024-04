Rissa tra detenuti ubriachi nel carcere di Lecce, ferito un agente penitenziario

Un agente di Polizia Penitenziaria in servizio presso il carcere di Lecce – Borgo San Nicola è stato aggredito nel pomeriggio di ieri, 24 aprile, nel corso di una colluttazione scatenatasi tra due fazioni di detenuti (baresi contro leccesi) che avevano abusato di bevande alcoliche: lo ha reso noto Ruggero Damato, segretario OSAPP (Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria) Puglia. Il poliziotto è stato colpito da un detenuto leccese con un violento pugno al volto, tanto da dover essere trasportato del Pronto Soccorso dell’ospedale Vito Fazzi.

Damato evidenzia “l’estrema gravità del fatto e l’allarme per l’abuso di alcol da parte dei detenuti che, soprattutto in considerazione dell’approssimarsi della stagione estiva, potrebbe provocare ulteriori episodi destabilizzanti per l’ordine e la sicurezza” e denuncia che “il personale, già stremato da una intollerabile carenza di organico al limite della funzionalità del sistema, continua a diminuire, mettendo a serio rischio la continuità di un servizio già fortemente minato”.

Marina Poci

Senza Colonne è su Whatsapp. E’ sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati

Ed è anche su Telegram: per iscriverti al nostro canale clicca qui