Schianto in Campania: morti due giovani carabinieri pugliesi

Due carabinieri sono morti in un incidente stradale verificatosi nella notte in provincia di Salerno.

Tre le auto, tra le quali quella dei militari, coinvolte lungo la strada che collega i comuni di Eboli e Campagna.

Come riferiscono i carabinieri, le vittime sono il maresciallo Francesco Pastore, di 25 anni, di Manfredonia e l’appuntato scelto Domenico Ferraro, di 27 anni, di Montesano Salentino, in servizio presso la stazione di Campagna. Quattro in totale i feriti (tra cui un terzo carabiniere), sei le autoambulanze arrivate sul posto.

Quattro in totale i feriti (tra cui un terzo carabiniere), sei le autoambulanze arrivate sul posto. Dalle prime ricostruzioni, un Range Rover, alla cui guida c’era una 31enne del posto, avrebbe colpito a forte velocità la vettura dei carabinieri, distruggendola completamente. Il veicolo, dopo lo scontro, avrebbe terminato la corsa urtando un’altra auto guidato da un anziano, che transitava sull’arteria stradale in quel momento. La conducente del suv, la ragazza 18enne che viaggiava lei e il pensionato del terzo veicolo coinvolto nel sinistro sono ricoverati negli ospedali di Eboli, Battipaglia ed Oliveto Citra.