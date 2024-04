Taranto: la GdF sequestra banconote false per un valore di 7mila euro

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Taranto hanno sequestrato, nel corso di una serie di controlli, 182 banconote contraffatte per un valore di oltre 7mila euro. I pezzi più falsificati sono quelli da 50 (86 banconote per un valore di 4.300) e 20 euro (84 banconote, per 1680 euro).

Le indagini, che hanno consentito di ricostruire la filiera, dal detentore al falsificatore, sono state condotte in sinergia con il Centro Nazionale Analisi della Banca D’Italia che periodicamente rimanda alla Guardia di Finanza le banconote già riconosciute come contraffatte per approfondimenti investigativi utili a rilevare eventuali collegamenti con episodi criminosi del territorio provinciale (incluse ipotesi di reato di truffa e riciclaggio).

