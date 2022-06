Tre auto in fiamme nel piazzale della stazione di Fasano

Tre auto sono andate in fiamme la notte scorsa in largo Stazione Ferroviaria a Fasano: sul posto hanno operato due squadre una di Ostuni con due mezzi e l’altra di Monopoli. Tutte le vetture sono andate distrutte, tra queste una con impianto a metano. Tutta la zona al termine delle operazioni di spegnimento è stata posta in sicurezza dai vigili del fuoco.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, la Guardia di Finanza. Da accertare le cause dell’incendio.