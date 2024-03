Trepuzzi: anziana travolta e uccisa da suv mentre attraversa la strada

Non è sopravvissuta alle lesioni riportate dopo essere stata investita da un suv nel pomeriggio di oggi, 25 marzo, mentre attraversava via Giovanni XXIII, a Trepuzzi: è morta in tarda serata, all’ospedale Vito Fazzi di Lecce, la donna di 84 anni travolta dall’automobile di grossa cilindrata nei pressi di un incrocio. Non è ancora del tutto chiara la dinamica dell’incidente, i cui rilievi sono stati effettuati dalla Polizia Locale: in particolar modo, dovrà essere accertato se la donna stesse attraversando sulle strisce pedonali.

Sia l’uomo alla guida del suv che numerosi passanti si sono preoccupati di prestare i primi soccorsi all’84enne, la cui condizioni sono sin da subito apparse gravissime, tanto è vero che dopo un’agonia di poche ore è spirata.

