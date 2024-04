Trovato in possesso di hashish e pistole modificate: 17enne di Surbo agli arresti domiciliari

Un minore di 17 anni di Surbo è stato fermato e, come disposto dal PM di turno presso la Procura della Repubblica dei Minori di Lecce che conduce le indagini, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, nella serata di ieri, 29 aprile, dai Carabinieri della Compagnia di Lecce, i colleghi di Surbo e i militari dell’11esimo Reggimento Carabinieri Puglia, nel corso dei controlli sul territorio nei luoghi frequentati dai minorenni: il ragazzo è stato trovato in possesso di 25 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish e di due pistole a salve, di cui una priva del tappo rosso, e comprese di munizionamento.

L’attività nasce dall’analisi condotta dai militari dell’Arma del Salento, a seguito di diversi episodi che hanno visto l’esplosione di colpi a salve in luogo pubblico. L’allarme generato dai gesti ha quindi rafforzato l’attività di repressione e contrasto da parte dei militari che, nella serata di ieri, hanno effettuato delle perquisizioni alla ricerca di armi e stupefacenti.

Senza Colonne è su Whatsapp. E’ sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati

Ed è anche su Telegram: per iscriverti al nostro canale clicca qui