Colpita nella notte un’altra banca: alle 4.19 è stato fatto esplodere il bancomat della Banca Popolare Pugliese di via Verdi, a Bitonto. Ingenti i danni. E’ l’undicesimo attentato a un bancomat in Puglia dall’inizio dell’anno.
Undicesimo attentato in Puglia: colpito bancomat BPP a Bitonto
