Drusilla e Cinzella Festival nel capannone ex Montecatini

Il 9 e 10 agosto a Brindisi, nel capannone ex Montecatini, si svolgeranno due grandi eventi: una tappa del Cinzella Festival e lo spettacolo di Drusilla Foer.

Il Cinzella Festival, uno dei festival rock più importanti che si tiene ogni anno presso le Cave di Fantiano di Grottaglie, quest’anno terrà un’edizione speciale il 9 agosto a Brindisi, presso il capannone ex Montecatini, con il live dei Morcheeba, gruppo tra i padri fondatori del movimento Trip Hop tra la fine degli anni 90 e 2000.

Il 10 agosto Drusilla Foer, dopo il grande successo di Sanremo e un tour sold out in tutt’Italia, sarà a Brindisi con ‘Eleganzissima Friends & Orchestra’. Uno spettacolo di grande musica dal vivo, in cui Drusilla ripropone alcuni estratti dal suo recital di culto Eleganzissima, insieme a nuove canzoni, accompagnata sul palco da una Big Band Orchestra e con le incursioni a sorpresa di amici artisti.

Dopo il grande successo del 2021, anche nel 2022 Brindisi punta sui grandi eventi, ospitando importanti artisti di fama nazionale e internazionale con l’obiettivo di attrarre turismo e promuovere la città.

“Continuiamo a rendere Brindisi protagonista – dichiara il sindaco Riccardo Rossi – coniugando i grandi eventi con la valorizzazione di luoghi simbolo come il capannone ex Montecatini, grazie alla collaborazione con l’Autorità di sistema portuale MAM. Insieme a prestigiosi appuntamenti nazionali e internazionali promuoviamo la città, in uno spazio unico nel porto di Brindisi ideale per la musica dal vivo”.

I due eventi si svolgeranno nella splendida cornice del capannone ex Montecatini, riscoperto ed apprezzato dal grande pubblico grazie al grande successo della prima edizione di ‘muSEAc – Musica vista mare’, rassegna promossa dal Comune di Brindisi con il sostegno della Regione Puglia e in collaborazione con l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Meridionale.

“Brindisi è entrata nel circuito dei grandi eventi, il Cinzella Festival che sceglie la nostra città per la prima volta ne è un esempio e porterà una grande visibilità anche grazie alla collaborazione con Radio Rai 1 e Sky Arte. Sono tante, inoltre, le proposte che abbiamo ricevuto e che stiamo valutando compatibilmente con le risorse a disposizione”, dichiara l’assessore a Turismo, Marketing territoriale e Creatività Emma Taveri.

Per il concerto dei Morcheeba sono disponibili 3mila posti, per acquistare i biglietti:

DICE : https://link.dice.fm/j50e5063795a

VIVATICKET: https://www.vivaticket.com/it/biglietto/morcheeba-per-cinzella-festival/179951

I biglietti per lo spettacolo di Drusilla Foer (circa 2mila) saranno disponibili da giovedì 28 aprile sul circuito Vivaticket.