Giochi Mediterraneo, è già record: con Ferrarese avviati 38 cantieri su 41

Il Commissario Straordinario del Governo per i Giochi del Mediterraneo 2026, Massimo Ferrarese, ha fornito importanti aggiornamenti sui progressi dei lavori in programma per la manifestazione. A poco più di un anno dall’inizio, sono stati avviati 38 cantieri su 41, con una percentuale di realizzazione del 92,7%. Dopo 17 mesi dal masterplan, la squadra ha lavorato duramente e con successo, mantenendo i tempi previsti nonostante le difficoltà.

Il totale dei fondi destinati dal Governo all’evento sportivo ammonta a 300 milioni di euro, una cifra record, se paragonata alle edizioni precedenti e qualsiasi altra manifestazione sportiva organizzata nel Sud Italia.

I Giochi del Mediterraneo si svolgeranno con capitale Taranto e gare in tutta la Puglia (tranne che nel Foggiano e nella BAT) dal 21 agosto al 3 settembre del 2026.