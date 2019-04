Brindisi, sigarette di contrabbando su un bus di linea dall’Albania

Le sigarette di contrabbando erano nascoste nel vano motore di un autobus di linea proveniente dall’Albania e diretto in Sicilia: le bionde ricompaiono nel porto di Brindisi, questa volta passando dall’ingresso principale, quello del varco di Costa Morena.

Ma il carico è stato intercettato e sequestrato dai finanzieri della compagnia di Brindisi e da funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che hanno arrestato l’autista del mezzo, un cittadino albanese di 45 anni.

L’autobus di linea era sbarcato da un traghetto proveniente dall’Albania nella serata di lunedì ed era diretto in Sicilia: durante il controllo, sono stati rinvenuti nascosti con cura all’interno del vano motore, mille pacchetti di sigarette delle marche “Merit” e “Winston”, privi del contrassegno dei Monopoli di Stato: erano destinati presumibilmente al mercato siciliano.

Uno dei due autisti, quello ritenuto responsabile del contrabbando di bionde, è stato tratto in arresto e rinchiuso nella casa circondariale di Brindisi, mentre le sigarette sono state poste sotto sequestro. Il viaggio del bus di linea è poi proseguito verso la Sicilia condotto dal secondo autista.