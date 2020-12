C19, giovedì 31 dicembre 2020: sale ancora l’indice di positività (15,3%). Nel Brindisino 108 casi

Oggi giovedì 31 dicembre in Puglia, sono stati registrati 10.836 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 1.661 casi positivi (15,3% rispetto al 13,2% di ieri) : 698 in provincia di Bari, 108 in provincia di Brindisi, 226 nella provincia BAT, 298 in provincia di Foggia, 102 in provincia di Lecce, 225 in provincia di Taranto, 2 residenti fuori regione, 2 casi di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 21 decessi: 11 in provincia di Bari, 1 in provincia BAT, 4 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto.