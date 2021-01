C19: in Puglia 13,7% tasso di positività, nel Brindisino 127 nuovi casi

Oggi in Puglia sono stati registrati 1.499 casi positivi al Covid su 10.880 test analizzati, per un tasso di positività del 13,7%, in leggero aumento rispetto al 12,24% riscontrato ieri con 1.349 casi su 11.020 test. I decessi rilevati oggi sono 27, lo stesso numero registrato ieri. I nuovi casi sono stati individuati 494 in provincia di Bari, 127 in provincia di Brindisi, 161 nella provincia BAT, 248 in provincia di Foggia, 181 in provincia di Lecce, 272 in provincia di Taranto, 11 residenti fuori regione; altri 5 riguardano residenti in provincia non nota. I 27 decessi sono avvenuti 10 in provincia di Bari, 5 in provincia BAT, 2 in provincia di Brindisi, 2 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.110.495 test; 43.068 sono i pazienti guariti; 54.735 sono i casi attualmente positivi.