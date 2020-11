C19, mercoledì 18 novembre: l’indice RPT scende al 13,8%. Nel Brindisino 145 nuovi casi

Oggi mercoledì 18 novembre 2020 in Puglia, sono stati registrati 10.265 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 1.368 casi positivi (rapporto positivi/tamponi 13,8%, rispetto al 19,8% di ieri): 612 in provincia di Bari, 145 in provincia di Brindisi, 158 nella provincia BAT, 228 in provincia di Foggia, 97 in provincia di Lecce, 117 in provincia di Taranto, 8 residenti fuori regione, 3 provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 28 decessi: 7 in provincia di Bari, 1 in provincia BAT, 1 in provincia di Brindisi, 14 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Lecce.