C19, venerdì 30 ottobre: 41 positivi nel Brindisino. Impennata in Puglia: 14,1%

Oggi in Puglia sono stati analizzati 5.591 test per l’infezione da Covid-19 e sono stati registrati 791 casi positivi (14,1% positivi/tamponi rispetto a 10,1% di ieri). I decessi sono sette. Si tratta di un incremento di contagi rispetto ai 716 riscontrati ieri su 7.083 test. I nuovi casi sono stati rilevati 302 in provincia di Bari, 41 in provincia di Brindisi, 127 nella provincia Barletta-Andria-Trani, 171 in provincia di Foggia, 41 in provincia di Lecce, 103 in provincia di Taranto. Sette casi riguardano residenti fuori regione. I decessi sono avvenuti 6 nella provincia di Foggia, 1 in provincia di Bari. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 550.266 test, 6.448 sono i pazienti guariti, 10.699 sono i casi attualmente positivi.