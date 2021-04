L’indice del contagio scende sotto quota 250, ma è record di ricoveri nelle Terapie intensive

L’INDICE DEL CONTAGIO IN PUGLIA SCENDE SOTTO QUOTA 250, MA LE TERAPIE INTENSIVE OGGI RAGGIUNGONO IL RECORD: QUASI UN PAZIENTE SU DUE E’ COVID

🔴 Quattro province pugliesi ancora tra le prime dieci in Italia per contagio. Brindisi in controtendenza: confermata la discesa dell’incidenza in valori da zona arancione.

✅ Lopalco attribuisce l’impennata di contagi ai contatti avvenuti nelle famiglie pugliesi durante le vacanze di Pasqua.

✅ Fuori pericolo Antonella, la volontaria brindisina di 39 anni trasferita a Palermo in condizioni gravissime.

✅ Domenica giornata di vaccini per i nati nel 1952.

➡️ Speciale Covid – Sabato 17 aprile 2021

(Puntata n. 158)

▶️ A cura di Gianmarco Di Napoli

Direttore il7 Magazine/Senza Colonne