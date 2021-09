Mesagne si candida a Capitale della Cultura 2024: pronto il progetto

Mesagne si candida a capitale italiana della cultura per il 2024: l’ufficializzazione avverrà martedì mattina in una conferenza-stampa presso l’auditorium del Castello. Saranno il sindaco Toni Matarrelli e l’architetto Simonetta Dellomonaco, responsabile del progetto, a illustrare il percorso che Mesagne ha intrapreso, con il supporto di un comitato promotore composto da eccellenze nel campo accademico, artistico e professionale. Saranno presenti all’incontro con la stampa, tra gli altri i due componenti mesagnesi dei Bommdabash, Angelo Rogoli e Angelo Cisternino, e l’attrice Vanessa Scalera. Sono stati invitati anche tutti gli ex sindaci di Mesagne viventi,

Sono 24 le città italiane che hanno presentato la manifestazione d’interesse al Ministero della Cultura per partecipare al titolo di “Capitale italiana della cultura, quasi identica distribuzione geografica tra le diverse zone del Paese con 7 città al centro, 7 al nord e 10 tra sud ed isole. Oltre a Mesagne la Puglia è rappresentanta da Conversano, in provincia di Bari.

La Capitale italiana della Cultura per il 2021 è Parma mentre per il 2022 sarà l’isola di Procida e nel 2023 Brescia e Bergamo.

Le candidature saranno valutate da una Giuria, che sarà composta da 7 esperti del mondo della cultura, delle arti, della valorizzazione territoriale e turistica- Entro il 18 gennaio 2022, la Giuria esaminerà le candidature e selezionerà i 10 progetti finalisti che saranno invitati a delle audizioni pubbliche che si svolgeranno presso la sede del Ministero della Cultura entro il 1° marzo 2022