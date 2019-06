Meteo, domani temperature anche oltre i 35°C. Poi da lunedì lieve diminuzione

In queste ore si sta avendo il culmine dell’anticiclone nord africano che ha raggiunto le regioni del nord Italia con la sua espansione verso il settentrione. Ma a livello di temperature è il sud che raggiunge i picchi più alti anche se la nostra regione risente dei venti dai quadranti settentrionali, nelle ore centrali di oggi si sono raggiunti i 35°C a Foggia, 30°C a Bari, 28°C a Brindisi (cioè solo un grado sopra media), 30°C Taranto e Lecce.

Da domani l’anticiclone subirà un indebolimento ma che non comporterà variazioni ne nel tempo ne nelle temperature per quanto riguarda la Puglia.

In particolare si avranno cieli sereni, poi dal pomeriggio aumento della nuvolosità nelle zone interne con possibilità di qualche debole rovescio sulle Murge. Venti settentrionali a regime di brezza tesa. Temperature minime tra i 22°C e i 24°C, massime tra i 30°C e i 36°C.

Domenica 16 giugno, bel tempo, venti settentrionali soffieranno con intensità moderata. Temperature minime stazionarie e massime comprese tra i 26°C e i 34°C.

Lunedì 17 giugno cieli sereni o poco nuvolosi. Venti moderati da nord. Temperature sia massime che minime in lieve flessione.