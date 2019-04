Meteo, Pasqua con nubi e Pasquetta a rischio

Nei prossimi giorni una bassa pressione si avvicinerà all’Italia da ovest portando diffusa nuvolosità e venti da sud.

Per il giorno di Pasqua sulla nostra regione si assisterà ad un aumento della nuvolosità ma senza fenomeni associati. Venti moderati dai quadranti meridionali. Temperature minime tra gli 8°C e i 12°C, massime tra i 16°C/18°C.

Il lunedì di pasquetta sarà caratterizzato da cieli molto nuvolosi o coperti con qualche possibile rovescio di pioggia dal pomeriggio, più probabile sulla puglia centrosettentrionale. Venti di scirocco da moderati a forti con raffiche oltre i 45 km/h. Temperature minime in aumento di qualche grado, massime fino a 20°C.

Martedì 23 aprile, tendenza verso un tempo incerto con tante nubi e qualche debole pioggia sparsa. Venti tesi, raffiche tra i 30/40 km/h dai quadranti meridionali. Temperature minime ancora in aumento, massime anche, con valori tra i 19°C e 24°C.