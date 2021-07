Precipita ultraleggero a Savelletri: le vittime avevano 33 e 28 anni

Un fascicolo per disastro colposo e duplice omicidio colposo è stato aperto dalla Procura di Brindisi sull’incidente aereo di questo pomeriggio a Fasano (Brindisi) dove un velivolo ultraleggero è precipitato per cause da accertare: i due occupanti, il pilota esperto Francesco Passeri, di 33 anni, di Castellaneta; e Giuseppe Catano, di 28 anni, di Canosa di Puglia, sono morti. A quanto ricostruito, entrambi sono stati sbalzati fuori dall’abitacolo dopo l’impatto con il terreno. Sul luogo dell’incidente il pm Alfredo Manca che ha disposto l’esame autoptico sui due corpi. Il fascicolo è stato aperto a carico di persone non identificate. Indagini tecniche sono state avviate per verificare se il velivolo abbia subito un’avaria prima di precipitare in un terreno, in contrada Coccaro, tra gli alberi di ulivo.