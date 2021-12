Puglia, 4.000 incidenti e 97 morti nei primi sei mesi del 2021

Nel primo semestre 2021 si sono verificati in Puglia 3.952 incidenti stradali in cui sono morte 97 persone e circa seimila sono rimaste ferite. È quanto emerge dai dati provvisori forniti dalle forze dell’ordine, raccolti ed elaborati dall’Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio (Asset).

Rispetto al primo semestre 2020 gli incidenti con feriti hanno subito un incremento del 29%, mentre è aumentato del 53,4% il numero degli incidenti mortali e del 56,5% il numero dei morti. Confrontando i dati del 2021 con quelli del 2020 si registra un incremento del 100% di mortalità per la Città metropolitana di Bari con 30 deceduti. La provincia di Foggia ha registrato un incremento del 92,3% della mortalità e la provincia di Lecce del 72,7% con 19 morti. La provincia di Barletta-Andria-Trani è l’unica ad aver segnalato un decremento del 58% dei decessi.

Per quanto riguarda la distribuzione dei sinistri stradali avvenuti nel 2021 nei 257 comuni della Puglia è emerso che soltanto in 45 comuni non sono stati rilevati incidenti con morti e feriti mentre in 110 comuni sono stati registrati incidenti stradali in numero variabile da 1 a 6. In particolare il comune di Bari ha registrato 646 sinistri, Taranto 242, Lecce 234, Foggia 198, Brindisi 116, Barletta 111 e Andria 97. Il 28,1% degli incidenti mortali e il 25,8% dei deceduti è stato registrato all’interno dei centri abitati; in ambito extraurbano si è riscontrato il 71,9% degli incidenti mortali che hanno provocato il 74,2% dei decessi. Le strade provinciali hanno registrato il 38,2% dei sinistri mortali e il 39,2% dei decessi; le strade statali hanno registrato il 29,2% dei sinistri mortali e il 30,9% dei decessi; sulle strade urbane si sono concentrati il 23,6% degli incidenti mortali e il 21,6% dei deceduti