TRE PERSONE DECEDUTE NELLE ULTIME ORE NEL REPARTO DI RIANIMAZIONE DEL PERRINO, OSPEDALI SEMPRE PIU’ SOTTO PRESSIONE

✅ Per il terzo giorno superata quota 2.000 nuovi casi in Puglia. Il contagio non accenna a mollare.

✅ Domenica saranno vaccinati a Brindisi 410 pazienti dializzati e sottoposti a trapianto di rene. Completati personale e detenuti della casa circondariale.

➡️ Speciale Covid – Sabato 27 marzo 2021

(Puntata n. 137)

▶️ A cura di Gianmarco Di Napoli

Direttore il7 Magazine/Senza Colonne