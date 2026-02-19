Amministrative in Puglia: si vota il 24 e 25 maggio

Nei Comuni pugliesi chiamati al rinnovo delle amministrazioni locali si voterà sabato 24 e domenica 25 maggio per eleggere il sindaco e il nuovo Consiglio comunale. La comunicazione sulle date è arrivata dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi nel corso dell’informativa al Consiglio dei ministri.

L’eventuale ballottaggio è fissato per domenica 7 e lunedì 8 giugno. In Puglia i Comuni interessati dovrebbero essere oltre 50; i riflettori sono puntati soprattutto sui due capoluoghi di provincia al voto, Andria e Trani.